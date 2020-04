Foto: Johan Nilsson/TT

Lastbils in i elskåp i Karlskrona.

Blekinge

Tidigt på fredagsmorgonen ska en singelolycka med lastbil ha inträffat vid Torskors i norra Karlskrona.

Larmet om olyckan kom klockan 05.34. Räddningstjänst skickades till platsen där lastbilen ska ha åkt in i ett elskåp bredvid vägen.

Ambulanspersonal var inte på plats.

Sverige

En man i 40-årsåldern har dödats i Ingelstaområdet i Norrköping i en misstänkt skottlossning. Polisen fick larmet 23.12. Mannen hittades svårt skadad utanför en snabbmatsrestaurang. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

– Det finns flera vittnen till händelsen som befunnit sig här omkring den här restaurangen, säger Åsa Willsund vid polisen.

Strax efteråt den misstänkta skottlossningen kom ett larm om en brinnande bil i Åby utanför Norrköping.

– Man frågar sig så klart om det finns ett samband, säger Willsund och tillägger att bilen ska undersökas.

Vid 02-tiden hade fortfarande ingen missänkt person gripits. Tekniker var då fortfarande vid brottsplatsen. Offret är känd av polisen sedan tidigare. Anhöriga är underrättade.

– Han är dömd för flera brott tidigare. Han hade kopplingar till kriminalitet, säger Willsund.

Händelsen utreds som mord. (TT)

Världen

EU-ländernas finansministrar har enats om ett gigantiskt stödpaket för att möta coronakrisen. Totalt 500 miljarder euro ska fördelat på olika fonder och lån rädda europeiska jobb och företag, hoppas ministrarna.

Simma eller sjunk, var mötesordföranden Mario Centenos uppmaning till finansministrarna inför mötet.

– Mycket står på spel. Jag manar alla finansministrar att enas om en modig och ambitiös plan för att skydda våra ekonomier. Det är ett säkerhetsnät för att skydda våra arbetare, företag och nationer, sade Centeno i ett allvarsamt videouttalande på förhand.

Och vid halv elva på skärtorsdagskvällen nåddes ett avtal. Det handlar om lån från stödfonden ESM, garantier från investeringsbanken EIB och ett kommissionsförslag om korttidsarbete, till ett totalt värde om 500 miljarder euro.

– Det här är ett historiskt paket som visar att Europa förmår att stå enat. Krispaketet kommer att rädda europeiska jobb och företag och hjälpa Europa genom krisen, säger finansminister Magdalena Andersson (S) efter att förhandlingarna avslutats. (TT)

Trots att Opecländerna och flera andra oljeländer sade sig ha kommit överens om minskad oljeproduktion har ett slutgiltigt avtal ännu inte rotts i land.

Beskedet får det låga världsmarknadspriset på råolja att falla ytterligare.

Sent på torsdagskvällen sade Opecländerna att de hade kommit överens med andra oljeländer om att bland annat minska produktionen med tio miljoner fat per dag under maj och juni. Under resterande delen av året ska produktionen minskas med åtta miljoner fat per dag.

Men precis när en överenskommelse såg ut att vara klar ska Mexiko ha satt sig på tvären och motsatt sig en strypning av produktionen, rapporterar Bloomberg. Förhandlingarna kommer därför att återupptas under fredagen.

Tanken med reduceringen är att kompensera för tappet i efterfrågan och den minskade oljekonsumtion som coronapandemin orsakat. (TT)