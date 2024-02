Sanningen är att Kriminalvården länge har befunnit sig i någon slags permanent kristillstånd. Allvaret kan speglas i siffror: Under 2023 registrerades drygt 1100 ärenden om våld och hot mellan intagna på de sju tyngsta anstalterna i landet, enligt TT.

Det betyder i snitt 157 anmälningar per år och anstalt. Var och en kan räkna ut hur ofta det innebär incidenter under 365 dagar. ”Häktade fastnar i arresterna, fängelsedömda fastnar i häktena och det är fullt på anstalterna. Det är jättebekymmersamt och synnerligen ansträngt.” citeras Richard Boström, kriminalvårdschef för verksamhetsområde Karlskrona och Kristianstad i Kristianstadsbladet under torsdagen.