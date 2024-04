Hela förra veckan varnades det för att en attack mot Israel var nära förestående. I lördags kväll satte Iran in mängder av drönare mot landet - för första gången utan mellanhänder. FN:s säkerhetsråd krisinkallades under söndagen för att hantera en snabbt eskalerande situation. Vi som tittar på kan inte göra annat än att kallsvettas och hoppas att någon eller några ledare där uppe i toppen håller tillbaka sina reaktioner.

Under ett och ett halvt år var Rysslands anfall mot Ukraina i världens blickfång. Sedan oktober har Rysslands krig mot ett självständigt grannland glidit under radarn. Flyganfallen mot Ukraina får allt mindre rubriker, och Zelenskyj har svårt att göra sin röst hörd. Konflikten mellan Iran och Israel har just nu högsta prioritet, situationen i Gaza har andra prioritet medan Ukraina kommer i tredje hand. Men Rysslands anfallskrig mot landet fortsätter, precis som förr. Under helgen dödades människor i ett flyganfall mot en gruvstad nära Donetsk.