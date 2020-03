Välkommet att Blekinge preppar i coronatider

Foto: Anders Wiklund/TT

Att folk nu lagrar mat för sig själva och sina anhöriga är positivt.

Coronahysterin har nått Sverige. Folk hamstrar livsmedel som aldrig förr. BLT rapporterade den 6 februari att Maxi Ronneby, Cityhallen i Karlskrona och Willys i Ronneby har brist på produkter som pasta, konserver, torrjäst, toapapper, välling, barnmat och knäckebröd. Vissa varor är så totalslut att det inte återkommer i butikerna förrän nästa vecka.

Samtidigt har Länsstyrelsen gått upp i ett “mindre stabsläge” och i Karlskrona har Sigma Smart Women Society ställt inte nätverksträff med anledning av viruset (BLT den 6 mars).

Nej, vi ska inte bli hysteriska. Man behöver inte vara varken alarmist eller coronaförnekare för att inse att det är fullt rimligt att vidta försiktighet och sunt förnuft när det drar en smitta över världen. Att folk nu lagrar mat för sig själva och sina anhöriga borde betraktas som positivt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanade oss i broschyen “Om krisen eller kriget kommer” att vara förberedda. Vi ska klara oss i alla fall en vecka utan offentligt stöd. Att enskilda personer nu tar eget ansvar för sin krisberedskap är precis som det ska vara.

Mängden smittade i corona i Sverige har som bekant ökat de senaste dagarna. I måndags låg siffran på 15 personer. Under torsdagen hade 94 personer upptäckts smittade av viruset. I den senaste rapporten “Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)“ (16-24 februari) från WHO konstateras att fem procent av de som fått viruset i Kina har behövt konstgjord andning. Ytterligare 15 procent behöver andas högkoncentrerad syrgas.

Enligt professor i virologi Fredrik Elgh visar den senaste vetenskapliga rapporten att antalet människor som avlider av smittan ligger på 1,4 procent (P1 den 5 mars). Han påpekar också att siffran sannolikt kommer att sjunka eftersom det finns fler smittade än de som syns i statistiken.

Men samtidigt menar Elgh att: “Vi vet erfarenhetsmässigt från tidigare pandemier att det kan bli flera tiotals procent av befolkningen som insjuknar”. Om så många skulle insjukna skulle många olika delar av samhället drabbas: mattransporter, kommunikation och tidningsredaktioner. Hans råd är att alla verksamhet måste planera för ett “värstascenario” för att fortsatt kunna utföra det arbete som är viktigast, om det skulle bli ont om folk på arbetsplatsen. Det är ett fullt rimligt resonemang.

Enligt Elgh ligger detta värstascenario på mer än 10 procent smittande, vilket innebär att över en miljon personer skulle insjukna i Sverige. Tittar man då till statistiken från WHO och Kina kräver åtminstone 20 procent (det vill säga 200 000 personer) – någon form av sjukvård i form av syrgas eller antivirala mediciner. Sverige har samtidigt futtiga 510 intensivvårdsplatser (Expressen den 24 februari). Man kan också fråga sig var de offentliga lagren av livsmedel och läkemedel finns? Fram till Sveriges inträde i EU hade vi nämligen nationella lager av livsmedel.

I sammanhanget är det alltså ett gott tecken att Blekingebor ser efter sig själva och sina närmaste genom att köpa på sig livsmedel. Att inte vara förberedd i en krissituation innebär att du kommer att ta resurser från de som behöver dem mest: de äldre och sjuka.