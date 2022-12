Välkommen till Pehrsons saloon

Det är välsmorda gångjärn på de svängdörrar som hänger på vägen in till och ut från till det som för tillfället är Johan Pehrsons saloon. Besökarna hinner som regel bara med en folköl innan de springer vidare för nya äventyr, det är ett ställe där de flyktiga gästerna sällan känner varandra vid namn. Ägarna byts ständigt ut, men den senaste arrendatorn sägs åtminstone dricka öl.

I Åkessons bar, längre ner på gatan, dröjer sig gästerna däremot gärna kvar, de flesta är du och bror med ägaren, samtidigt som många nya söker sig dit. Det heter att om man väl kommit in så kan man aldrig lämna. Det sägs att här serveras det riktigt starka grejor, sådant man inte kan få någon annanstans.

Den illustrerar på sitt vis Liberalernas problem väl. Som just att väljarna kommer och går som hos inget annat parti. Och då blir man aldrig stor (eller lönsam). Det konstateras att Liberalerna har en självskadlig partikultur: ”Påfallande ofta har företrädare för Liberalerna valt att offentligt ta strid mot partiledningen eller mot ingångna avtal i direkt anslutning till utspel eller överenskommelser. Detta gällde i synnerhet mot Nyamko Sabuni under hennes partiledarskap. Behandlingen av Nyamko Sabuni under hennes tid som partiordförande är en del av det problem vi har i Liberalerna med vår interna kultur.”