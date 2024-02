I ett land som Sverige måste tågen fungera. Det är avgörande för att kunna resa långa sträckor oavsett om det är på semester, till familjen eller det dagliga pendlandet till jobbet. Hittills denna vinter har vi kunnat se ännu en genomklappning. Den fullt normala vinterkylan har lett till att SJ har behövt dra in avgångar på grund av fordonsbrist. Utöver att ett stort antal individer drabbas så blir förseningarna en kostsam historia. Bara under 2024 förväntas tågförseningarna gå på mer än 3,6 miljarder kronor enligt Trafikverkets egen prognos.

När det så ofta är stora problem med tågtrafiken förlorar framförallt SJ, men också övriga tågföretag sin ställning som realistiska utförare av resor. Förutom en förtroendekris för ett statligt bolag ger det också människor inget annat val än att transportera sig medelst bil – även fast de gärna hade valt annorlunda. Alla de fördelar som finns med att åka tåg, som att man kan arbeta under tiden, koppla av, läsa en bok eller njuta av en god måltid försvinner när avgång efter avgång skjuts upp eller ställs in och passagerare blir strandsatta på perrongen. Därtill blir tågresandet än mindre flexibelt när SJ väljer att avskaffa den ombokningsbara biljetten. Även om den, enligt SJ själva, bara tillfälligt försvinner behöver SJ prioritera att göra tågresandet till ett mer attraktivt alternativ. I det måste det vara lätt och kostnadseffektivt för resenärerna att köpa flexibla biljetter istället för att behöva hugga in sin resa i sten sin resa lång tid i förväg.