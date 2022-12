Tågen backar in i framtiden

Under första halvåret 2022 var antalet tåg som ställdes in med kort varsel fler än under 2020 och 2021 tillsammans. Enligt Trafikverket är antalet sent inställda avgångar fler än på 10 år. Det duger inte. Sverige behöver en fungerande tågtrafik som människor kan lita på. Om hela landet ska leva och det ska vara möjligt att bo på en ort och arbeta på en annan samtidigt som vi minskar bilberoendet är tågen en grundförutsättning.