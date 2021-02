Sofia Nerbrand: Det är inte förräderi att kritisera Sveriges coronahantering

Vidare ansåg Folkhälsomyndigheten fram tills helt nyligen att viruset i stort sett bara sprids av personer som känner symtom, trots att det kom rapporter om motsatsen för snart ett år sedan. Fortfarande erkänner inte myndigheten att covid-19 sprids via aerosoler, trots att det är väl belagt. Amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC visade också häromdagen att munskydd har en avsevärd skyddseffekt. Men svenskarna uppmanas inte att bära det. Inte ens i sjukvården, omsorgen och hemtjänsten har det varit självklart.

De felaktiga grundantagandena och analyserna har lett till att Sverige har satt in åtgärder för sent och på fel sätt. Med förödande konsekvenser. Sverige tillhör de länder med flest dödsfall per capita.