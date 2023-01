Slut på folkbildningsfusket

Fusk, fel, och bristande kontroll. Under de senaste åren har kritiken mot studieförbunden duggat tätt. En i grunden viktig verksamhet som under lång tid banat väg för folkbildning och gemenskap, har allt oftare visat sig kapats av organisationer med bristande demokratisk förankring. Dessutom har aktiviteter som rapporterats in aldrig ägt rum, falska deltagare har uppgivits, kostnader överdrivits, verksamheter har dubbelfakturerats och pengar gått till privat konsumtion.