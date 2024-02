Så blir Mörrums bibliotek en postbox

Nu rapporteras även att Mörrums bibliotek ska läggas ner redan under våren. Det är inte ekonomiskt försvarbart att driva det. Huset från 1800-talet kräver renovering. Även utgifterna för att driva verksamhet på omkring en halv miljon kronor om året är något som kommunen kommer spara in. I dagsläget letar den politiska ledningen lokaler för att man i stället ska kunna beställa böcker till exempelvis boxar.

Men svensk politik har ansträngt sig för att motverka all form av läsande. Vi har som första land i världen (föga förvånande) krav på att förskollärare ska använda digitala verktyg i förskolan. Målet är att gå först i digitaliseringen. Detta samtidigt som WHO:s rekommenderar att barn under två år över huvud taget inte ska sitta vid en skärm. För barn under fem år är rekommendationen max en timme om dagen. Nuvarande regering har lovvärt nog givit Skolverket i uppdrag att se över detta: förskolan ska i huvudsak bli en skärmfri plats.