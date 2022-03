Patrik Oksanen: Så behöver Sverige rustas för att möta Putin

I sitt tal i tisdags lovade statsminister Magdalena Andersson att regeringen kommer att ta initiativet till resursförstärkningar. I onsdags kom centerpartiledaren Annie Lööf och lade golvet på att 2 procent av BNP ska nås senast 2025, vilket är 30–35 miljarder kronor extra under försvarsbeslutsperioden. Samtidigt markerade Annie Lööf att det inte finns ett tak för C i förhandlingarna. ”The sky is the limit”.