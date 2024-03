Nato är inte det onda imperiet

Håkan Svenneling (V) under onsdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen. I bakgrunden utrikesminister Tobias Billström.

Håkan Svenneling (V) under onsdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen. I bakgrunden utrikesminister Tobias Billström. Foto: Samuel Steén/TT

Utrikesminister Tobias Billström (M) kunde under onsdagen för första gången lägga fram en utrikesdeklaration med Sverige som Natomedlem. Vi blir starkare av att delta i Natoalliansen, och alliansen blir starkare med oss, menade han. Vi är stolta över vad vi tar med oss in i samarbetet, sade Billström.

Vänsterpartiet delar inte den uppfattningen. Partiet vinnlägger sig i stället om att sprida rykten och felaktigheter. I Håkan Svennerlings (V) kritik och frågor kunde man ana att Sverige just tagit klivet in i någon slags krigsförbrytarorganisation, ledd av en stat ”ökänd för sina brott mot mänskliga rättigheter runt om i världen” - för oss andra känt som USA. Han fortsatte: Kommer det så kallade DCA-avtalet med USA innebära att favoritskogen kommer vara avspärrad i år när svampsäsongen drar igång? Eller vägen där vi brukar fiska? Hur döms en amerikansk soldat om han utsätter min dotter för övergrepp? Och så avslutade han med att undra varför det inte finns hinder för USA att föra in kärnvapen på svenskt territorium?