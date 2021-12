Knut Svensson: en högerkonservativ tidning?

1869 bildades Blekinge Läns Tidning som en liberal tidning. Dagens BLT kallar sig en oberoende liberal tidning, som på ledarplats fortfarande vill väcka opinion. Jag anser dock att i dag är BLT en högerkonservativ tidning vilket avspeglas genom dess ledarskribenter. Debattinlägget av Sven Melander den 17 november tycker jag väl understryker detta.

11 november skriver Petter Birgersson att svängarna under Annie Lööfs ledarskap är vassare än de Anja Pärsson visade upp i slalombackarna. Sedan fortsätter han att attackera Centerpartiet (C) och nämner i förbigående uppgörelsen om strandskyddet men undviker nämna skogen och LAS.

Så gick det några dagar innan Petter Birgersson den 16 november anklagar C för att sakna jordkontakt. Han anklagar C för att i debattinlägg ha sagt att en röst på Moderaterna är en röst på Sverigedemokraterna (SD). Men bäste Birgersson, vet du inte om att Elisabeth Svantesson (M) den 9 mars 2021 påstod att en röst på C är en röst på Löfven, och tillägger att det även är en röst på Vänsterpartiet (V). Borde du inte i anständighetens namn angett detta i din ledare? Kopplingen till rubriken "Centerpartiet utan jordkontakt" hittar jag inte i ledartexten annat än i rubriken. Kanske Petter Birgersson räknar med att de flesta inte orkar staka sig igenom hela texten och då anser sig nått fram med sitt budskap till dem som enbart läser rubriken.

Carl-Vincent Reimers lovordar den 17 november att M, KD och SD enats och lagt en gemensam budget. Han uttrycker till och med att de tre partierna är sammansvetsade. I nästa andetag skriver Carl-Vincent Reimers "gärna sakpolitiskt samarbete med Sverigedemokraterna, men ingen gemensam regering. För alla som värnar om en tydlig men anständig höger är detta ett välkommet besked." Nyss var de tre partierna sammansvetsade och nu skall SD hållas på avstånd för anständighetens skull.

I sin ledare beskriver han Vänsterpartiet (V) som ett före detta kommunistparti. Jag instämmer men varför benämner han inte SD på motsvarande sätt? SD benämner sig själva som ett nationalistiskt och socialkonservativt politiskt parti. Läser man på Wikipedia ser man likheter med Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet och dess historia.

Sedan har vi den tredje ledarskribenten Anders Gustafsson som har ständiga attacker mot C. En positiv del av denne ledarskribent skall jag erkänna och det är då han skriver om skogspolitiken. Dock undviker han att ge C rosor för dess insatser inom detta område.

Jag väljer här en ledartext från den 17 april 2021 då han angriper Centerpartiet för att ha givit minknäringen dåliga förutsättningar under coronapandemin. Ständiga angrepp på C i stället för att redogöra för hur C genom åren lokalt, regionalt och på riksplanet stått upp för minknäringen. Hade det inte sett snyggare ut om Anders Gustafsson angripit SD och L som tillsammans med MP agerat för en avveckling av den svenska minknäringen.

Knut Svensson, centerpartist Norra Bygget

Svar: Knut Svensson vill klassa ledarsidan som högerkonservativt med två argument. Ett, för att vi kritiserar hans parti. Två, för att vi anser att en borgerlig regering ska kunna söka stöd hos SD. De flesta väljare kan nog se att det är en tunn bevisföring.

Ledarsidas noterar dessutom att det är fler som beklagar den position C har låst sig vid.

”Kollapsen när ideologiska fantasier krockar med den hårda verkligheten blir smått ironisk. Men, det är dessvärre inte roligt” skrev C-oppositionsrådet i Vindeln, Helena Lundgren, nyligen i Aftonbladet (den 25 november). Och fortsatte hon: ”Därför har Centerpartiet inte bara kapitalt misslyckats med att ”hålla ytterkanterna från inflytande” utan samtidigt också effektivt underminerat möjligheterna till sakpolitiska framgångar”.

Här på hemmaplan i Blekinge noterar vi att Tim Svanberg, i förra valet förstanamn på Centerns riksdagslista, oroar sig över partiets vägval. Till Expressen sade Svanberg så sent som den 11 november: ”Centerpartiet öppnar mer och mer för samarbete vänsterut. Partiet är uppenbart hårt knutet till Socialdemokraterna som inte har möjlighet att bilda regering utan Vänsterpartiet. Men jag anser att vi borde orientera oss tillbaka till alliansen”.

Anser Knut Svensson att även Helena Lundgren och Tim Svanberg är ”högerkonservativa”? Eller gäller bara detta epitet när Svensson ska skälla på BLT:s ledarredaktion?

Januariöverenskommelsen, liksom tidigare decemberöverenskommelsen, har fallit samman som en sufflé. Till en början uppblåst och löftesrik, i slutet platt som en pannkaka. De framgångar man kan finna som Knut Svensson lyfter fram hade kunnat genomföras av en borgerlig regering.

Att C får motta kritik från ledarredaktionen, liksom från många andra håll, är inte konstigt eftersom de låsningar som plågar svensk politik helt beror på att C navigerar efter en helt annan karta i regerings- och budgetfrågan än samtliga andra partier i riksdagen. I den breda mitten återfinns numera bara C och resultatet av det vägvalet är en parlamentarisk oreda utan ände.