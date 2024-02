It-attacker är brottslighet och krig i ett

Men IT-attacker mot myndigheters nätverk och enskilda företag pågår konstant. Så kallade botar kan exempelvis tråla systematiskt efter kryphål för att hitta in, och när det lyckas kan de ställa till med stor skada. För några veckor sedan drabbades som sagt Region Blekinge av en rysk hackergrupp och känsliga personuppgifter var i farozonen för att läcka ut. Redan under tisdagen verkade det klart att Kalmar kommun har råkat ut för samma hackergrupp. Deras sätt att arbeta går ut på att de tar sig in i ett system och krypterar dess data. Avsikterna är att hitta känsliga uppgifter som kan vara av värde. Även privatpersoners nätverk kan användas för attacker av olika slag.