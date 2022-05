Finland som föregångare

Sverige och Finlands steg in i Nato går emot Rysslands uttalade vilja. Det betyder en ökad hotbild just nu, det har klargjorts från rysk sida. Just det är ett exempel på den form av utpressning och hot som Sverige och Finland inte kan tolerera att leva under. Därför är Nato-medlemskap för de båda länderna logiskt och nödvändigt. Tillsammans står vi starkare.