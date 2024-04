EU-valet inte bara ett lokalval!

Men som liberal kan jag i Sverige rösta på ett annat liberalt parti, nämligen C. I EU-parlamentet ingår såväl L som C i Renew (liberaler, socialliberaler och demokrater). I den här gruppen är det otänkbart att samarbeta med ECR där SD ingår. Med andra ord kan det finnas all anledning att titta på partikonstellationerna i såväl Sverige som i EU-parlamentet.