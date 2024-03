Det är väl klart att EU behöver gemensamma bestämmelser?

I Karlshamn i söndags kunde man under festivalen Berättarkraft höra musikern och författaren Anders Teglund berätta om sina erfarenheter som cykelbud i Göteborg. Under ett och ett halvt års tid, under pandemin, levererade han mat för restauranger. Via en app förväntades han svara inom tre sekunder på ett uppdrag. Han cyklade i regn och snö. Han var en arbetare i den så kallade ”gig-ekonomin” eller plattformsekonomin, som det heter med ett annat ord. (Gig kommer från musikbranschen och betyder ”spelning”.)