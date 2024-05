Bristande engagemang är symptom på bristande ansvar

På senare tid har det exempelvis pågått högljudda pro-palestinska demonstrationer med vajande plakat med slagord om “From the river to the sea”. Tält har slagits upp utanför flera universitet, nu senast även på Linnéuniversitetet i Växjö. Greta Thunbergs klimatrörelse Fridays for future har också engagerat många. Folk klistrar fast sig på vägar för att väcka uppmärksamhet för våtmarkerna och kastar färg och tomatsoppa på kulturarvsskatter.