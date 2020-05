Vuong gör poetisk bästsäljare om våldsamt USA

Fakta

Född: 1988 i Saigon

Bor: I North Hampton, Massachusetts.

Familj: "Jag bor med min partner, Peter."

Karriär: Debuterade med "Natthimmel med kulhål" 2016, (2017 på svenska), en poesisamling som bland annat tilldelades the T.S Eliot Prize och Whiting Award. Debuterar med romanen "En stund är vi vackra på jorden", som hamnat på New York Times bästsäljarlista. Undervisar i litteratur vid University of Massachusetts Amhurst.

Planer: ”Jag läser, arbetar i trädgården. Jag är på en bra plats och inte i ett projekt – då handlar allt jag läser bara om det. Nu kan jag läsa brett och utforska, vilket är ett stort nöje för mig”.

Om att upptäcka poesin: "Jag studerade marknadsföring på en högskola och var inte så bra på det. Men jag gick där för att kunna tjäna pengar, följa den amerikanska drömmen och ta hand om min familj. Så mötte jag vänner i ett punkband, som läste Arthur Rimbaud. Jag tänkte 'det här är magiskt', gick till biblioteket och läste alla hans böcker. Sedan fortsatte jag med Lorca, Tranströmer – min poetiska utbildning började i Europa, på grund av klassifikationssystemet Dewey Decimal i biblioteket. Jag började i Europa och läste inte amerikansk poesi förrän åratal senare."