Motörheads sällsynta cover ges ut digitalt

Bandet Motörheads sällsynta version av Metallicas "Enter Sandman" har fått digital utgivning och går nu att lyssna på via strömningstjänster, skriver NME .

Bandet spelade in coverversionen 1998 till en samlings-skiva som gavs ut av amerikanska wrestling-företaget Extreme Championship Wrestling. En av deras wrestlare kallade sig just The Sandman.