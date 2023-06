Mötley Crüe startar festen på Sweden Rock

Norska glam metal-gruppen Wig Wam uppträdde under premiärdagen.

Norska glam metal-gruppen Wig Wam uppträdde under premiärdagen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under onsdagen kickade Sweden Rocks bastrumma i gång för 30:e året i rad.

Rockfestivalen är slutsåld och ungefär 35 000 tillresta hårdrockare per dag kommer besöka den lilla byn Norje, utanför Sölvesborg, där festivalen hålls.

En av festivalbesökarna är kulturminister Parisa Liljestrand (M) som bland annat lyssnade på det svenska bandet Soilwork under onsdagen.

92 band ska under fyra dagar underhålla fansen och under öppningskvällen är det stora dragplåstret det legendariska hårdrocksbandet Mötley Crüe. Under veckan kommer även Deep Purple, Iron Maiden och Ghost att uppträda på festivalen.