Käärijä är Loreens största konkurrent

Första tv-framträdandet

– Jag hade nog spelat inför kanske några tusen personer tidigare. Det var svårt att tänka på alla kameror och i vilken ordning man skulle titta in i dem.

Svensk koreograf

– Han är en jättebra dansare och creative director. Just nu är jag lite trött eftersom jag inte har haft tid att vila ordentligt. Vi tränar jättemycket och ändrar saker i numret hela tiden.

– Jag blir deprimerad av att sova fyra timmar per dygn, jag behöver min vila. I Liverpool ska jag och min bror gå på fotboll och dricka öl, det ser jag fram emot!

Fakta: Startfältet i första semifinalen

1. Norge: Alessandra – “Queen of kings“,

2. Malta: The Busker – “Dance (our own party)“

3. Serbien: Luke Black – “Samo mi se spava“,

4. Lettland: Sudden Lights – “Aijā“

5. Portugal: Mimicat “Ai coração“

6. Irland: Wild Youth – “We are one“

7. Kroatien: Let 3 – “Mama ŠČ!“

8. Schweiz: Remo Forrer – “Watergun“

9. Israel: Noa Kirel – “Unicorn“

10. Moldavien: Pasha Parfeni – “Soarele şi luna“

11. Sverige: Loreen – “Tattoo“

12. Azerbajdzjan: Tural Turan X – “Tell me more“

13. Tjeckien: Vesna – “My sister’s crown“

14. Nederländerna: Mia Nicolai & Dion Cooper – “Burning daylight“

15. Finland: Käärijä – “Cha Cha Cha“