Fia Forsström hittade fansen utomlands

I höst åker Fia Forsström, med artistnamnet Fia, på Europaturnén "The trilogy tour". Den första spelningen gör hon på Island i början av oktober och därefter bär det av till London, Dublin och Trnava i Slovakien. I Nederländerna gör hon tre konserter.

Själsligt perspektiv

Redan som tioåring inspirerades hon av musiker som Melissa Horn, Lars Winnerbäck och Cornelis Vreeswijk. "Kunde de skriva musik så skulle väl jag också kunna göra det". På den tiden skrev hon på svenska, men all musik hon har släppt hittills är på engelska.

Testar något nytt

Det nya albumet har en annorlunda klang än de tidigare. Två av singlarna, "Mycelium" och "Let her teach you", är producerade av den nya samarbetspartnern David Vesterman i ett mer elektroniskt format. I dagarna släpper hon ytterligare en singel, "Gentle heart, healing hand", som går i samma spår.