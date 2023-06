Fem snackisar inför Cannesfestivalen

Lily-Rose Depp och The Weeknd i "The idol". Pressbild.

Lily-Rose Depp och The Weeknd i "The idol". Pressbild. Foto: HBO Max

Hollywoodglamour har alltid haft sin plats i Cannes. Den här gången kommer Ford, 80, för att visa upp den femte filmen om Indiana Jones, "Dial of destiny". Han får sällskap av Scorsese, 80, vars nya film "Killers of the flower moon" har Leonardo DiCaprio och Robert De Niro i huvudrollerna. Men filmerna visas utom tävlan. Den 28 juni har Indiana Jones-filmen biopremiär, medan Scorsesefans får vänta till oktober och då går filmen eventuellt direkt upp på AppleTV+.