Doja Cat sågar sin egen musik: Ni gick på det

"'Planet her' och 'Hot pink' var bara kassakor och ni gick på det allihopa. Nu kan jag försvinna och leva livet med mina nära och kära på någon ö medan ni bölar efter mer medioker pop", skriver hon på Twitter .

Doja Cat släppte debutalbumet "Amala" 2018 men slog igenom på allvar med "Hot pink" året därpå. "Planet her" kom 2021 och rymmer bland annat hitlåtarna "Woman" och "Kiss me more".