Cruise vill fortsätta i 20 år till

Tom Cruise, 61, vill fortsätta göra "Mission: Impossible"-filmer fram till att han är i 80-årsåldern. Inspirationen är "Indiana Jones"-skådespelaren Harrison Ford. Det skriver The Sydney Morning Herald .

Harrison Ford, som snart fyller 81 år, är aktuell i "Indiana Jones and the dial of destiny", den femte och sista i filmserien. Tom Cruise i sin tur spelar huvudrollen i den sjunde "Mission: Impossible"-filmen, som har premiär den 12 juli.