Gunnar Hökmark: Låt inte den transatlantiska länken vittra

Trots att USA:s framtid ter sig aningen ljusare med Biden präglas USA alltjämt av växande motsättningar, inte bara mellan olika grupper i samhället utan också mellan delstater. I en värld där stora hot av global betydelse växer fram har USA under de gångna fyra åren abdikerat från sin globala roll som den fria världens ledare. Under Donald Trump trädde man tillbaka från en global roll till en roll som bilateral aktör. America First blev America Alone.