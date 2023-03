Innebandy Division 3 Småland södra herrar

Jämjö jagar nya poäng efter trendbrottet

Sport. I kväll är det dags för Jämjö att ta sig an SSG IF i Jämjö Sporthall i division 3 Småland södra herr i innebandy. Jämjö hade fyra matcher i rad med förluster. Men den dystra raden bröts, när det blev vinst mot Växjö IBK B, 8-5, i senaste matchen. SSG IF fick inte med sig någon poäng från mötet på hemmaplan med Öjaby Sport senast.