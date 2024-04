Simon Fuglsang: Regionens anställda snuvas på miljonbelopp varje år

Jag hade försovit mig en kvart på ett av mina första arbetspass som ung. Den första jag mötte på väg in genom dörren var givetvis chefen, som med förmanande ton sa: ”en kvart varje morgon och eftermiddag blir en hel månadslön i slutet på året.” För henne var detta givetvis ett sätt att betona vikten av punktlighet, belysa hur mycket många sena ankomster kan ackumuleras till, och vem som drabbas i slutändan: arbetsgivaren.

För sakens skull kan vi försöka, runt, räkna på det. För att kunna göra det får jag göra en rad antaganden: Förberedelserna, inklusive att byta om och ta sig till sin arbetsplats/avdelning, från det att man kommer in på sin arbetsplats tar cirka 15 minuter före och efter varje arbetspass, alltså 30 minuter per pass. Det blir nästan tre fulla arbetsveckor extra per år. Det är en betydande kompromiss från de anställdas sida, men det är också en kostsam sådan.