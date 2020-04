Partistödet är för högt

Foto: Martina Holmberg / TT

Vi inom Ronnebypartiet anser att det ekonomiska partistödet är alldeles för högt, vilket vi påpekat många gånger under de gångna åren.

Vi har då på olika sätt gett ekonomiskt stöd till olika grupper. Då vår ekonomi för närvarande är mycket god beslutade Ronnebypartiet vid årsmötet 2020-03-08 att sponsra nio föreningars ungdomsverksamheter med 6 000 kronor var, samt 1 000 kronor till Ronneby Orienteringsklubb som ersättning för det gruppmöte vi höll på Karlsnäsgården tidigare i år, sammanlagt 55 000 kronor.

Det gäller föreningar som har ungdomsverksamheter över hela kommunen, det vill säga inte enbart idrottsföreningar även om de är flest. Någon förening vill inte ta inte emot sponsring från oss och vi kan förstå att de inte vill ha kopplingar till politiska partier. Men de som accepterat kommer att få pengarna. På grund av coronaskäl har vi inte hunnit administrera ut några pengarna ännu. Vi kommer att betala ut pengarna så snart vi kan.

Sett i relation till antalet mandat i kommunfullmäktige är vår satsning betydligt större än vad allianspartiernas ger. De verkar i första hand gynna sina egna medlemmar. Enligt uppgift ger allianspartiernas sammanlagt 13 000 kronor till de sina i form av presentkort som lottas ut. M och C har köpt in 50 presentkort var och L och KD 15 presentkort var, till medlemsbutiker i Ronneby Handel, det vill säga Ronneby centrum. Medlemsantalet i respektive parti torde ligga i relation till inköpta presentkort. Troligtvis fler för M och C och kanske något färre för L och KD. Liknande uppgifter om SD saknas.

Om alliansens presentkort används inom kommunen kan det bli så att det köpts in varor producerade i andra kommuner.

Likadant är det hur Ronnebypartiets sponsringspengar används. Föreningarna gör av med pengarna, oftast inom kommunen, men i nästa led kan pengarna även hamna i grannkommunerna eller i utlandet.

Ronnebypartiet låter pengarna fördelas över hela kommunen oavsett om våra medlemmar är aktiva i en viss förening eller inte. Det viktiga är att pengarna öronmärks för ungdomsverksamheter och kan på så sätt underlätta vid exempelvis resor till annan ort.

Peter Lindström, kassör

Ronnebypartiet