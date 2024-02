Oppositionen i Sölvesborg bidrar bara till missnöje

Oppositionens har inte bidragit med något konstruktivt under förra året, bara en massa missnöje, skriver Bengt-Åke Karlsson (M).

Oppositionens har inte bidragit med något konstruktivt under förra året, bara en massa missnöje, skriver Bengt-Åke Karlsson (M). Foto: Peter Nyberg

Sämre ambassadörer för Sölvesborg är svårt att hitta. Deras agerande drabbar till slut kommuninvånarna. Alla ställer sig frågan, varför är allt så dåligt just nu i kommunen? Självfallet är det inte så, utan det är de tre revisorerna som misskrediterar Sölvesborg.

Att politiska partier kan ta in personer från gatan och välja in dem till så viktiga poster som revisorer, är fullständigt horribelt om man ska vara seriös. Kan vara medvetet för att de tre revisorerna skall fortsätta i deras partiers färdriktning. Oppositionens har inte bidragit med något konstruktivt under förra året, bara en massa missnöje.