Dagens ros: ”Stort tack för att ni gjorde mig frisk igen”

...till personalen på 4 ben smådjursklinik i Lyckeby för all vårdnad och omtanke jag fick under min sjukdomsperiod. /Katten Rocky

...till personalen på 4 ben smådjursklinik i Lyckeby för all vårdnad och omtanke jag fick under min sjukdomsperiod. /Katten Rocky Foto: Birgitta Nilsson/TT

... till veterinär Marie på Anicura Djurklinik i Nättraby. Som på ett värdigt och fint sätt hjälpte vår älskade katt Bodil att somna in.

... till Region Blekinge som vill införa tolkavgifter. Helt rätt. Det finns arabisktalande som har bott i Sverige i tio år och fortfarande inte kan prata eller förstå svenska. Det är dags att ställa krav på de som inte vill lära sig sitt nya språk eller ens komma in i samhället. Varför ha information på just arabiska i allmänna utrymmen? Nej, sluta dalta, de här personerna måste också ta sitt ansvar. Får jag som svensk tolk när jag inte förstår vad min utländska läkare säger? Det är väl ändå våra skattepengar som kunde gå till exempelvis skola, vård och omsorg.

... till all personal på avdelning 61 för god omvårdnad och vänlighet när jag var inlagd i några nätter.

... till Boet, Kanehalls förskola. Vi är så glada och tacksamma över att få ha våra barn hos er. Ni låter barnen vara delaktiga och ser alltid till barnens bästa. Tack för den otroliga trygghet ni ger, när vi lämnar bort det bästa vi har. Vi är så otroligt nöjda. Tack för ert engagemang, förståelse och kärlek. Ni förtjänar tusen rosor och all beröm man kan få!

... till all personal på akutmottagningen och Moa på Karlskrona lasarett för ert vänliga bemötande under min vistelse där under två dagar i februari.