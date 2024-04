Aldrig har så få bott på hemmen i Ronneby

Det händer en del inom kommunens äldreomsorg. Inte alltid till det bättre, menar många. Vård- och omsorgsboendet på Backen omvandlas till ett trygghetsboende, med en något oklar innebörd. Det intressanta är att alla boende kan bo kvar, ingen behöver flytta till exempelvis Vidablick. Det antyder att en del på ”himmen” är relativt friska. Nu torde dock Backen behöva lite extra bemanning under en övergångstid.

Under 2023 nådde Backaryds gamla församling en ny bottennotering vad gäller antalet invånare. I närtid förväntas därtill en hög politiker flytta från bygden. Även Eringsboda hade en kraftig minskning. Förändringarna inom äldreomsorgen torde inte vända trenden.

Trots att allt färre bor på ”himmet”, är det en grupp, som snarast ökar. Det är personerna under 75 år, som visar ett större intresse. Lindebo i Bräkne-Hoby är ett exempel, där ett halvdussin ”unga” flyttat in under 2023 och 2024. Förklaringen har ännu inte givits.