Enroth utbytt efter mardrömsstart

48 sekunder in i andra perioden släppte han in sitt tredje mål. Minuten senare satt Jhonas Enroth på Tre Kronors bänk och såg Ryssland greja en semifinalplats med 5-3-segern. Rysslands inledning på VM-kvartsfinalen var intensiv och attackerna mot det sv

Samtliga klarade Jhons Enroth av - men det skulle bli värre. Som när Sverige fick två spelare utvisade. Bara 21 sekunder in i fem mot tre-spelet borrade Sergej Moziakin in Rysslands ledningsmål. 5.10 minuter senare tryckte Sergej Sjirokov in tvåan - ett mål som godkändes först efter videogranskning - och 48 sekunder in i andra tog Jevgenij Malkin vara på ett friläge och ökade på till 3-0.