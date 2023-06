Ullmark och Karlsson bäst i NHL

Ullmark prisades också som den målvakt som släppt in minst antal mål under grundserien.

Backlund prisad

McDavid stor vinnare

Däribland kan nämnas Ted Lindsay-priset, som spelarfacket röstar fram till den bästa spelaren under säsongen, liksom Hart Memorial, som röstas fram av journalister.

McDavid var så klart given i den första all star-uppställningen som presenterades, där tog även Ullmark och Karlsson plats. I den andra all star-uppställningen återfanns Bostons Hampus Lindholm.