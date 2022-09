Stor guide till helgens sport: Fyra livesändningar och fem direktrapporteringar

Nedan kan du enkelt hitta matcherna via länkar.

Här får du en överblick över vad som händer, vi kommer att bjuda på fyra livesända matcher och fem direktrapporteringar under perioden fredag-måndag.

Idrottsblekinge • 30 september 2022 15:00

Guide till helgens sport 30/9-3/10 Blekingesport Foto: Montage

• Fredag 30 september

19.00 – FK Karlskrona tar emot Asarums IF i fotbollens division 2 i en viktig poängmatch där båda lagen jagar nytt kontrakt. Se matchen via länken nedan:

19.00 – hockeyettanpremiär, Nybro–Karlskrona HK, vi direktrapporterar matchen via länken nedan:

• Lördag 1 oktober

15.00 – FBC Karlskronas damlag spelar premiär i innebandyettan när laget tar emot Husqvarna. Se matchen med oss:

16.00 – HF Karlskrona jagar tredje raka segern i handbollsallsvenskan när IFK Ystad gästar Brinova. Vi direktrapporterar matchen:

• Söndag 2 oktober

13.00 – Ifö Bromölla har chans att säkra direktplatsen till division 3 samtidigt som lagets derbymotståndare Åhus slåss för nytt division 4-kontrakt. Se matchen här:

14.00 – Här ser du IFK Karlshamns jakt på kvalplatsen, laget är en poäng efter Älmhult inför sista omgången. IFK behöver hjälp av Hörviken som tar emot Älmhult, vi sänder IFK Karlshamn–Hovshaga.

16.00 – Krif Hockey tar emot Halmstad i hockeyettanpremiären och Mörrums GoIS IK gästar Borås (den matchen startar 17.00). Vi direktrapporterar Krifs match och lämnar målrapporter från Mörrums.

16.00 – Kan IFK Karlskrona följa upp förra omgångens seger i handbollsallsvenskan när Varberg gästar Brinova arena på söndagseftermiddagen? Vi direktrapporterar matchen.

• Måndag 3 oktober

19.00 – Efter landslagsuppehållet drar allsvenskan i fotboll igång igen, Mjällby AIF åker till Värnamo för omgång 24. Kan Mjällby få fart på poängproduktionen igen? Vi direktrapporterar matchen.

Helgens matcher:

Fotboll

Allsvenskan: (mån) IFK Värnamo–Mjällby AIF

Division 2 södra Götaland: (fre) FK Karlskrona–Asarums IF, (lö) IFK Hässleholm–Högsby IK, Ariana FC–IFK Berga, Nosaby IF–Österlen FF, Räppe GoIF–Eslövs BK.

Division 3 sydöstra Götaland: (sö) Hörvikens IF–Älmhults IF, VMA IK–Lindsdals IF, Färjestadens GoIF–Sölvesborgs Goif, IFK Karlshamn–Hovshaga AIF, Pukebergs BK–Åryds IK, Växjö Norra IF–FK Älmeboda/Linneryd.

Division 4: (lö) FK Karlshamn United–BK Union, Saxemara IF–Lyckå FF, Kristianopels GoIF–Sillhövda AIK, Ronneby BK–Sölvesborgs GoIF U, Märserums IF–Jämjö Goif, Listerby IK–Jämshögs IF.

Division 5: (sö) IF Trion–Nättraby Goif, Fridlevstad GoIF–AIK Atlas, Kallinge SK–Hoby GIF, Hasslö GoIF–FK Sölvesborg United, Rödeby AIF–Mörrums GoIS FK, Olofströms IF–IFK Karlshamn U.

Division 6: (sö) Belganet–Hallabro IF–Björkenäs/Pukaviks IF, Johannishus SK–Drottningskärs IF, Ramdala IF–Asarums IF FK U, Vilshults IF–Fjärdsjömåla AIF.

P19 Superettan: (lö) Jönköpings Södra IF–Mjällby AIF.

P19 division 1 region 1: (sö) FK Karlskrona–BK Astrio.

P17 Allsvenskan södra: (lö) Kalmar FF–Mjällby AIF.

P17 division 1 Region 1: (lö) FK Karlskrona–IS Halmia.

Division 1 dam södra Götaland: (lö) FC Staffanstorp–BK Astrio, Trelleborgs FF–Älmhults IF, Laholms FK–Södra Sandby IF, Lörby IF–Eskilsminne DIF, Halmstads BK–IS Halmia, FC Rosengård 1917–Färjestadens Goif.

Division 2 dam sydöstra Götaland: (fre) Union–Ronneby, (lö) Glömminge–Algutsrums IF–Team Södermöre, Sjöstaden DF–Runsten/Möckleby IF, (sö) Madesjö IF–Växjö BK, Tingsryd United FC–IFK Karlshamn.

Division 3 dam sydöstra: (sö) Kristianopels GoIF–Lindsdals IF, Färjestadens GOIF B–FK Karlskrona, Runsten–Möckle IF B–Rockneby IK, Rödeby AIF–Ramdala IF, Team Södermöre B–Kalmar Södra IF/Hossmo.

Division 3 dam södra: (sö) Lagans AIK–Listerby IK, IFK Grimslöv–Emmaboda IS B, Rottne IF–IFK Karlshamn B, SGIF/Lörby IF U–Växjö BK B, Hjortsberga IF–Liatorp–Eneryda.

Division 4 dam: (lö) Jämjö GoIF–Tingsryd United FC B, Ramdala IF B–Asarums IF FK, Olofströms IF–Hällaryds IF.

Handboll

Allsvenskan: (lö) HK Torslanda Elit–Amo HK, HF Karlskrona–IFK Ystad HK, Vinslövs HK–Kungälvs HK, AIK–VästeråsIrsta HF, (sö) IFK Karlskrona–HK Varberg, HK Drott Halmstad–Skånela IF.

Division 2 södra: (sö) HF Karlskrona U–Malmö HP.

Division 3 syd: (lö) KFUM Kalmar HK–Karlshamns HF.

Division 2 dam södra: (sö) HF Karlskrona–HK Kristianstad.

USM, F16, steg 1, HF Karlskrona arrangerar lördag-söndag.

Innebandy

Division 1 södra Götaland: (lö) CL98IC–Vinbergs IBS, Åstorp/Kvidinge IBS–Eslövs IBF, (sö) Vetlanda IBF–Halmstads IBK, Finspång IBK–FBC Kalmarsund Ungdom, Munka–Ljungby IBK–Olofströms IBK.

Division 2: (lö) Craftstadens IBK Oskarshamn–FBC Karlskrona.

Division 3 södra: (lö) Fliseryds IBK–Carlshamns IBK.

Division 1 dam: (lö) Värnamo IK–Vetlanda IBF, CL98IC–Sävsjö IBK, FBC Karlskrona–Husqvarna IK, Hovslätt IK–Jönköping IK Utveckling, (sö) Växjö IBK Utveckling–Olofströms IBK.

Ishockey

Hockeyettan södra: (fre) Nybro–Karlskrona HK, (sö) Krif Hockey–Halmstad Hammers HF, Vimmerby HC–Tyringe SoSS, Kalmar HC–IF Troja–Ljungby, Borås HC–Mörrum GoIS IK.

Hockeytvåan södra B: (sö) Nässjö–Sölvesborgs IK.

Hockeytrean södra E: (sö) SK Lejon–Olofström IK.

J20 division 1 D syd: (lö) Vimmerby HC–Mörrums GoIS IK, Krif Hockey–Alvesta SK.

J18 region syd: (sö) Karlskrona HK–Borås HC.

J18 division 1 syd C: (sö) Olofströms IK–Halmstad HF.

U16 region syd: (lö) Linköping HC–Karlskrona HK, (sö) Karlskrona HK–IF Malmö Redhawks.

Övrigt: