Stjärnorna fick in 200 miljoner i coronahjälp

Foto: Mike Ehrmann/Getty/AFP/TT

Fyra storstjärnor spelade 18 hål golf och roade både sig själva och en miljonpublik via tv.

När sista putten rullats i hade nära 200 miljoner kronor samlats in till kampen mot coronaviruset.

Tiger Woods och Phil Mickelson, Peyton Manning och Tom Brady – stjärnor i golf respektive amerikansk fotboll – peggade upp under söndagen upp på The Medalist i Florida.

Målet var att samla in så mycket pengar som möjligt i kampen mot coronaviruset, och det prickade kvartetten med råge in. Redan innan de fyra gick ut i ösregnet i Florida hade hela 100 miljoner kronor samlats in till de fyra organisationer som golfarna spelade in pengar för.

Och under de 18 hålen trillade ytterligare lika mycket in, genom donationer från tittare och företag. Sammanlagt 20 miljoner dollar, motsvarande runt 194 miljoner kronor går nu till kampen mot viruset och dess effekter.

De fyra gick parvis en match där Woods och Manning drog det längsta strået. Golfproffsen Woods och Mickelson fick däremot se sig slagna när det gällde dagens slag. Det stod i stället quarterbacken Tom Brady för, när han på det sjunde hålet sänkte ett inspel från drygt 90 meter.

Men störst fokus låg på underhållningen, där de fyra kommenterade spelet och närapå varje hål bjöd på möjligheter att spela in ytterligare pengar till välgörenheten. Ingen av dem lyckades dock göra hole in one på det åttonde hålet, vilket hade gett ytterligare 25 miljoner dollar.