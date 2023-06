Rolfö matchvinnare – galen vändning av Barcelona

Rolfö, offensiv vänsterback i den katalanska storklubben, följde med upp i anfallet halvvägs in i andra halvlek.

Bollen studsade hit och dit inne i straffområdet varpå den hamnade hos 29-åringen, som tidigare spelat för Wolfsburg. Med vänstern tryckte hon in bollen i det bortre hörnet – slutvinjetten på Barcelonas mäktiga vändning i andra halvlek.

Tidigt insläppt mål – igen

Polskan Ewa Pajor vann bollen högt och tryckte in Wolfsburgs ledningsmål.

I slutet av den första halvleken klev Alexandra Popp in i handlingen. Den tyska anfallsveteranen, vinnare med Wolfsburg redan mot Tyresö i Lissabon 2014, bröt sig fram och nickade in Pajors inlägg sedan Barcelona envetet tryckt på för en kvittering.

Effekt direkt

Vad Barcelona än pratade om i halvtid, så gav det effekt direkt. Patricia Guijarros reducering kom omgående efter pausen och inte ens fem minuter hade spelats när hon nickade in kvitteringen.

På podiet dränktes vinnarna av konfetti. Tillsammans med fansen på läktarna sjöng spelarna Queens klassiker "We are the champions".