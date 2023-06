Ramdala med fyra raka förluster möter Åhus IF

Ramdala är i stort behov av ett trendbrott efter en lång rad förluster, och jagar en seger mot elfteplacerade Åhus IF borta på Åhus IP. Inför matchen har bortalaget fyra förluster i rad i division 2 södra Götaland dam i fotboll och ligger just nu tolva i tabellen. Det blev förlust för Åhus IF mot Karlshamn senast.