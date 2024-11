Positivt och negativt i hockeyettan och är det rätt att låna in spelare för enskilda matcher?

Mörrum är ett lag i hockeyettan som lånat in exempelvis Hugo Frylén från allsvenska Tingryd.

Positivt:

Björn: KHK har lyckats vinna två matcher utan att vara helt på topp. Mot Alvesta hemma borde man avgjort efter två perioder. Men trots lite grus i maskineriet med målskyttet blev segern säker ändå. Laget har fler spelare i år som kan stiga fram när det behövs. Mot Västervik vände man 0–2-underläge till seger i slutperioden. Det hade aldrig hänt under de tidigare säsongerna i hockeyettan.

Negativt:

Vi ser att lag tar in lånespelare för att fylla upp sina trupper. Är det rätt att enkelt kunna låna för en match?

Björn: ”Det kommer bli allt vanligare då klubbar inte har ekonomi att ha stora trupper själva. En regel kan vara att endast spelare under 21 år få lånas ut under säsongen. Och att lånen då ska vara över en längre tid. Minimum två veckor. En match hit och dit gillar jag egentligen inte. Det ska gynna den inlånade spelaren och också få tid att spela in sig och utvecklas.”