Parneviks Saudivarning: "Det får inte bli så"

Dömer inte Stenson

"Omöjlig fråga"

Invald i Hall of Fame

TT träffade Jesper Parnevik på Österåkers GK i Åkersberga utanför Stockholm i torsdags i samband med en ceremoni efter att han valts in i svensk golfs Hall of Fame. Banan bär Sveriges ende LIV-spelares namn.

"Ett bakslag"

Parnevik är ansedd som en pionjär bland europeiska golfare då han under mitten på 1990-talet lämnade Europatouren för USA. Något som inte tillhörde vanligheterna.

Aktuell: Invald i svensk golfs Hall of Fame tillsammans med Pia Nilsson och Göran Zachrisson

Fakta: Saudiarabien och idrott

I Saudiarabien råder stora brister när det gäller mänskliga rättigheter. Det finns förbud och restriktioner för vad kvinnor får och inte får göra, homosexualitet är förbjudet och dödsstraff praktiseras.

Samtidigt är landet världens största oljeexportör och staten extremt rik. På senare tid har Saudiarabien, främst via sin statliga investeringsfond Pif, pumpat in enorma summor pengar för att tvätta sitt rykte via idrott.

Utöver investeringarna i fotbollen storsatsas det på bland annat golf, inte minst via den egna LIV-touren i golf, formel 1, boxning och hästsport.

I takt med att investeringarna har ökat har även kritiken mot regimen tilltagit.

Idrottsstjärnor som väljer spel i Saudiarabien får numera ofta svara på frågor om politik.