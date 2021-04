”Okay boys, no more listerländska in the omklädningsrum, from now on is it english som gäller”

Listerländska är inte längre förstaspråket i omklädningsrummet på Strandvallen. Engelska har tagit över. Orsaken är att Mjällby AIF har nio utländska spelare i truppen säsongen 2021.

Foto: Lena Ehring