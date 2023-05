Målfest när New Jersey reducerade i kvarten

New Jersey ångade på från start och kunde gå till periodvila med en 3–0-ledning, och höll undan även i andra som stängde i ställningen 5–2. New Jersey var starkast även i tredje perioden, och slutresultatet skrevs till sist 8–4. Anmärkningsvärt är att inget av lagen verkade bekymra sig nämnvärt av att ha spelare utvisade. Fyra av målen gjordes i numerära underlägen, jämfört med endast ett powerplaymål.

New Jersey var piskade att vinna mot Carolina efter två raka bortaförluster. Och när finalserien nu flyttade hem till Newark visade laget att drömmen om avancemang är långt i från krossad. New Jersey låg också under med 0–2 i matcher i åttondelsserien mot New York Rangers.