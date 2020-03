IFK stöttar lagkompisens cancerkamp

Foto: Privat

Det blev ingen avslutande match i handbollsettan för IFK Karlskrona.

Däremot blev det en stöttande hälsning till lagkamraten plus fotboll av blandad kvalitet.

Tanken var att laget skulle spela den 22:a och sista omgången hemma mot Anderstorps SK under lördagseftermiddagen.

Så blev det inte. Anledningen går att läsa på smålänningarnas hemsida: ”En diskussion togs med ledare och spelare då det fanns synpunkter på att genomföra matchen som saknar mening för både oss och IFK Karlskrona. En kontakt togs senare med Svenska Handbollsförbundet. Och under fredagseftermiddagen kom svaret - det är ur Anderstorps synvinkel okej att lämna walkover i denna situation och det kommer just nu inte att bestraffas som det görs under normala situationer.”

I stället för spel hittade IFK-spelarna på en annan aktivitet, fotboll, och passade dessutom på att skicka en hälsning till lagkamraten Axel Rämhed som kämpar mot testikelcancer.