Heta nyförvärvet i karantän: "Lite segt"

Samtidigt som SHL-lagen är i gång med försäsongsträningen sitter ligans hetaste nyförvärv i karantän i Schweiz.

Nygamle Luleåprofilen Linus Klasen, 34, börjar bli aningen less.

Det är en månad sedan det offentliggjordes att artisten och poängsprutan Linus Klasen återvänder till svensk ishockey.

Efter sex säsonger i Lugano flyttar Huddingeprodukten tillbaka till Luleå där han tillbringade två säsonger innan Schweizflytten.

Många rankar Klasen som ligans hetaste nyförvärv så här långt.

Han gjorde 57 poäng på 54 matcher under sin senaste säsong i Luleå och har på 265 matcher under sina sex år i Schweiz skrapat ihop 251 poäng. Nästan en poäng per match alltså.

Nu är han ute efter att bli mästare för första gången i ett Luleå som vann den här säsongens grundserie överlägset, men inte fick chansen att vinna SM-guld när säsongen blåstes av på grund av coronapandemin när slutspelet skulle dra i gång.

– Jag vill försöka vara med och bidra till att vinna någonting. Jag har spelat några finaler, men det har aldrig blivit något guld, säger Klasen som har två finalförluster med Lugano och en med Luleå.

"Annorlunda vardag"

Men jakten på SM-guld är just nu långt borta. Inte minst för Klasen.

Medan Sveriges hållning i coronakrisen gör att SHL-lagen åtminstone kan försäsongsträna har Schweiz en fullständig nedstängning. Klasen sitter i karantän hemma i huset i Lugano med familjen, hustrun Emma och fyra barn, sedan den 16 mars.

– Det är en lite annorlunda vardag, men vi får det att gå ihop. Ungarna har hemmastudier nu och det är frun som är deras lärare. Det blir inte så mycket aktiviteter för barnen, de kan inte ens vara på skolgården och leka. Det är i huset eller på tomten, så det blir mycket playstation och sådana grejer, berättar han i telefon till TT och fortsätter:

– Jag skulle ut med frugan och handla häromveckan men fick inte ens följa med in i mataffären. Det var bara en per familj som fick gå in, så jag fick sitta kvar i bilen. Allt har varit stängt i 1,5 månad, men det ska börja lätta upp litegrann. Men det är som det är och bara att följa riktlinjerna.

Luleå drog i gång försäsongsträningen i måndags, men när Linus Klasen kan ansluta vet han inte.

– Jag kan inte svara på det just nu, jag hoppas att jag vet om någon vecka.

Abrupt slut

TT: Hur håller du i gång?

– Jag har lite vikter hemma och en cykel och sedan en hyfsat bra tomt så det går att köra. Det är ganska tidigt på försäsongen också, de hårda veckorna är i juni och juli och jag hoppas kunna vara i Sverige till dess.

Säsongen avslutades abrupt i Schweiz, precis som i Sverige, men eftersom begränsningarna är hårdare i Schweiz blev avskedet inte som han hade tänkt sig.

– Det blev en jäkla konstig situation. Dagen efter att vi hade spelat en träningsmatch så stod trunken bara där och en platspåse. Det var bara att rensa ut allt för de skulle göra en sanering av hela ishallen. Det var det avslutet man fick. Jag har inte träffat någon av lagkamraterna sedan dess.

Klasen är laddad för återkomsten till Luleå. Familjen kommer att bo kvar i Lugano där barnen har sin skola.

– Vi har ju huset här nere och barnen är inskolade. Vi börjar så i alla fall. Det är inte så långt att ta sig emellan. Det ska bli kul att komma tillbaka, jag är taggad. Luleå är ju ett självspelande piano så det ska bli kul att komma in där. Jag känner ju stan och folk där sedan tidigare, säger Klasen som skrivit ett tvåårskontrakt med Norrbottensklubben.

Fakta Fakta: Linus Klasen Född: 19 februari 1986 i Stockholm. Moderklubb: Huddinge. Klubbar i karriären: Huddinge (2004-07), Södertälje (07-10), Nashville/Milwaukee (10-11), Malmö (11-12), Luleå (12-14), Lugano (14-20). Främsta meriter: SM-silver 2013, VM-brons 2014, silver i schweiziska NLA 2016 och 2018. Visa mer...