Här är alla resultat från Sunna Open

Foto: Marcus Palmgren

I vanlig ordning är det en hel del resultat efter en friidrottshelg.

Här är alla pallplatser från Sunna Open, KA 2 IF:s årligen återkommande tävling.

Sunna Open, män, 60 m: 1) Magnus Thornée, IFK Helsingborg, 7,03, 2) Petter Roos, KA 2 IF, 7,34.

400 m: 1) Simon Strand, Högby IF, 55,65, 2) Bence Skärlund, KA 2 IF, 1.02,78.

1500 m: 1) Svante Holgersson, KA 2 IF, 4.34,19.

Längd: 1) Niklas Lundberg, KA 2 IF, 5,87, 3) Håkan Grahn, KA 2 IF, 3,47.

P15, 60 m: 1) Gabriel Darin, IF Udd, 7,69, 3) Akilles Teglbjaerg, KA 2 IF, 7,82.

200 m: 1) William Lindqvist, Hässleholms AIS, 24,52, 2) Gabriel Darin, IF Udd, 25,84, 3) Ture Lindell, KA 2 IF, 26,34.

1000 m: 1) Linus Lindberg, Åhus FIK, 3.21,58, 2) Bence Skärlund, KA 2 IF, 3.32,52.

60 m häck: 1) Akilles Teglbjaerg, KA 2 IF, 9,12, 2) Bence Skärlund, KA 2 IF, 11,23.

Höjd: 1) Hugo Frisesdal, KA 2 IF, 1,57, 2) Akilles Teglbjaerg, KA 2 IF, 1,45.

Stav: 1) Akilles Teglbjaerg, KA 2 IF, 3,20.

Längd: 1) William Duong, IFK Helsingborg, 5,79, 2) Gabriel Darin, IF Udd, 5,46, 3) Hugo Frisesdal, KA 2 IF, 4,94.

Kula 4,0: 1) Peppe Karlsson, IFK Växjö, 11,92, 2) Akilles Teglbjaerg, KA 2 IF, 11,83.

P13, 60 m: 1) Edvin Persson, Högby IF, 8,64, 3) Sebastian Borén, KA 2 IF, 9,79.

200 m: 1) Edvin Persson, Högby, 29,22, 2) Sebastian Borén, KA 2 IF, 32,47.

800 m: 1) Gabriel Ryden, HAIS, 2,29,63, 3) Sixten Persson, KA 2 IF, 3,01,03.

Höjd: 1) Edvin Persson, Högby IF, 1,52, 3) Sixten Persson, KA 2 IF, 1,08.

P11, 60 m: 1) Sigge Strandberg, KA 2 IF, 9,09.

800 m: 1) Sixten Schütz, FIK Färjestaden, 2,54,98, 2) Benjamin Högelius, KA 2 IF, 2,55,43.

Höjd: 1) Sixten Schütz, FIK Färjestaden, 1,25, 3) Valter Krantz, KA 2 IF, 1,15.

Kula 2,0: 1) Sixten Schütz, FIK Färjestaden, 8,00, 2) Sigge Strandberg, KA 2 IF, 6,82.

P9, 60 m: 1) Johannes Persson,KA 2 IF, 9,26.

600 m: 1) Ander Månsson, Åhus FIK, 2,04,54, 3) Sakarias Högelius, KA 2 IF, 2,22,88.

Höjd: 1) Ander Månsson, Åhus FIK, 1,15, 3) Johannes Persson, KA 2 IF, 1,05.

Kula 2,0: 1) Malte Olsson, KFUM Kristianstad, 6,81, 2) Matteo Olofsson, KA 2 IF, 5,67, 3) Johannes Persson, KA 2 IF, 5,22.

Kvinnor, 60 m: 1) Binai Ahmad, KA 2 IF, 7,91, 3) Clara Johansson, KA 2 IF, 8,49.

400 m: 1) Hilda Lindell, KA 2 IF, 1.01,32, 3) Ebba Berglin, KA 2 IF, 1.02,12.

60 m häck: 1) Freja Andersdotter, Malmö AI, 8,63.

Stav: 1) Freja Andersdotter, Malmö AI, 3,70.

Längd: 1) Freja Andersdotter, Malmö AI, 5,66, 3) Hilda Lindell, KA 2 IF, 5,21.

Tresteg: 1) Hilma Hofström, Örgryte IS, 11,20, 3) Clara Johansson, KA 2 IF, 10,97.

F17, kula 3,0: 1) Jonna Lundgren, Skruvs IF, 14,13, 3) Almida Karlsson, FiF Gnistan, 8,73.

F15, 60 m: 1) Isa Persson, Kalmar SK, 8,48, 3) Freja Strenius, KA 2 IF, 8,60.

200 m: 1) Isa Persson, Kalmar SK, 28,14, 2) Ellida Stengård, KA 2 IF, 29,95.

1000 m: 1) Linnea Odehn, Malmö AI, 3.25,81, 2) Louice Holgersson, KA 2 IF, 3.27,27, 3) Alva Ardegård, FiF Gnistan, 3.39,63.

Höjd: 1) Tilde Persson, IFK Växjö, 1,61, 2) Ellida Stengård, KA 2 IF, 1,49.

Stav: 1) Freja Strenius, KA 2 IF, 2,50.

Längd: 1) Linnéa Säfström, Hässleholms AIS, 4,91, 2) Anna Bergdén, IF Udd, 4,38.

Kula 3,0: 1) Ronja Rickardsson, IFK Växjö, 10,06, 2) Almida Karlsson, FiF Gnistan, 8,97.

F13, 60 m: 1) Elvira Sohlberg, FIK Färjestaden, 8,73, 3) Maja Karlsson, KA 2 IF, 9,05.

200 m: 1) Lilly Loggner, KA 2 IF, 30,82, 2) Maja Karlsson, KA 2 IF, 30,93.

800 m: 1) Natalie Rantzer, IK Hinden, 2.33,29, 3) Edith Stenberg, FiF Gnistan, 3.42,57.

Längd: 1) Natalie Rantzer, IK Hinden, 4,64, 2) Lilly Loggner, KA 2 IF, 4,15, 3) Astrid Wadman, KA 2 IF, 4,10.

Kula 2,0: 1) Natalie Rantzer, IK Hinden, 10,72, 3) Astrid Wadman, KA 2 IF, 8,35.

F11, 60 m: 1) Meja Askestam, Wärnamo SK, 9,28, 2) Vesta Lindström, KA 2 IF, 9,29, 3) Ines Kraft, KA 2 IF, 9,32.

800 m: 1) Ines Kraft, KA 2 IF, 2.59,36, 2) Vesta Lindström, KA 2 IF, 3.02,19, 3) Moa Olofsson, KA 2 IF, 3.05,17.

Höjd: 1) Molly Persson, IFK Växjö, 1,35, 2) Agnes Singbrant, FiF Gnistan, 1,30.

F9, 60 m: 1) Agnes Stenberg, FiF Gnistan, 9,60, 2) Tuva Glans, FiF Gnistan, 9,92.

600 m: 1) Agnes Stenberg, FiF Gnistan, 2.27,42, 2) Signe Malm, KA 2 IF, 2.32,95, 3) Tove Hjortevik, KA 2 IF, 2.42,92.

Höjd: 1) Tyra Schütz, FIK Färjestaden, 1,15, 2) Isabell Holtne, FiF Gnistan, 1,00, 3) Tuva Glans, FiF Gnistan, 1,00, 3) Agnes Stenberg, FiF Gnistan, 1,00.

Kula 2,0: 1) Tyra Schütz, FIK Färjestaden, 5,05, 2) Tove Hjortevik, KA 2 IF, 4,33, 3) Julia Singbrant, FiF Gnistan, 4,24.