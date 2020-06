Hammarby utan seger i Borås – igen

Foto: Adam Ihse/TT

Elfsborg kunde resa sig och ta en poäng mot guldtippade Hammarby efter en sen kvittering.

Det vill sig inte för Hammarby i Borås. Sedan laget flyttades upp till allsvenskan 2015 har det aldrig vunnit mot Elfsborg på bortaplan. Och det ville sig inte den här gången heller.

Det var inte rättvist när Elfsborg kunde ta ledningen just före paus. Per Frick nickade ner bollen till Simon Olsson som bröstar fram den till Ramsus Alm. Han kunde rulla in den till höger om Hammarbys David Ousted.

– Det som saknas är det sista lilla. Vi behöver vara mer kreativa, konstaterade Hammarbys Darijan Bojanic i halvlek för Dplay.

Öka tempot

Hammarby försökte öka tempot och trycka på i andra halvlek. I 66:e minuten gjorde tränaren Stefan Billborn ett lyckat dubbelbyte, in med Vladimir Rodic och Gustav Ludwigson.

Och det gav utdelning nästan direkt. Två minuter senare var Ludwigsson inblandad i framspelningen till Kacaniklic. Tim Rönning i Elfsborgsmålet kunde rädda skottet men Paulinho, också han inbytt, höll sig framme och kunde stöta in returen, hans första mål i Hammarbytröjan.

Fyra minuter senare var det dags igen. Efter framspelning av Rodic och Ludwigson kunde Alexander Kacaniklic slå bollen i mål. Och Hammarby hade vänt och det såg ut som Hammarby skulle lyckas bryta förbannelsen.

Men Elfsborg ville annorlunda. I den 84:e minuten slår SImon Strand ett inlägg från vänsterkanten. Per Frick stressar i boxen och en olycklig David Fällman får fötterna på bollen som gå in i eget mål. Elfsborg har kvitterat.

Starka lag

Elfsborg har startat säsongen med att stå upp mot två starka lag. Seger mot IFK Göteborg och poäng på guldtippade Hammarby.

– Jag är besviken. Men nu har vi inget flyt, suckar Hammarbys Stefan Billborn.

För stockholmarna är det bara att konstatera att Borås inte är en önskearena.