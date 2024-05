Hällaryds IF vill förlänga segersviten

I kväll är det dags för match för Hällaryds IF som tar emot Asarum B på Klockarebacken i division 4 Blekinge dam i fotboll. Hällaryds IF har inför matchen fyra segrar i rad, den senaste mot Olofström/Jämshög med 1-0, och ligger nu tvåa i tabellen. Asarum B har en svit på tre matcher utan förlust inför mötet med Hällaryds IF.