Hällaryds IF jagar nya poäng efter trendbrottet

Ramdala U möter Hällaryds IF på hemmaplan på Säbyvallen i division 4 Blekinge dam i fotboll i dag. Det blev seger mot Listerby, 3-2, och därmed tog Hällaryds IF poäng igen efter tre raka förluster. Ramdala U har sex matcher i rad utan förlust inför mötet med sjundeplacerade Hällaryds IF.