Gustafsson: "Jag har mer att ge"

Foto: Pontus Lundahl/TT

Frustrerad och arg tackade han för sig.

Nu har UFC-stjärnan hittat motivationen igen – och gör comeback i Förenade arabemiraten i slutet av juli.

Alexander Gustafsson greppade mikrofonen och konstaterade: "The show is over".

Sedan släppte han handskarna till golvet och lämnade oktagonen i Globens mitt.

Där och då var hans känsla att sortin var för gott.

Några månader senare var uppfattningen det motsatta.

"Känsloladdad situation"

– Det var bara en enda röra, det var en otroligt känsloladdad situation och jag visste varken ut eller in. Jag var besviken framför allt, men också arg och frustrerad, säger Gustafsson.

– Det tog någon månad till att det började klia i kroppen, så då tog jag mig tillbaka till träningen och körde väl fem pass i veckan. Jag tyckte att det var kul och på den vägen är det.

Drygt ett år sedan förlusten mot amerikanen Anthony Smith står han nu på en takterrass, blickar ut över Södermalm och pratar om sin UFC-comeback. 33-åringen är inne på att tiden vid sidan av kampsporten har varit bra och att det har varit nyttigt att få perspektiv. Två saker som innebär att han kommer att kliva in i buren med en annan målbild i huvudet.

Nu handlar det inte om de stora målsättningarna.

Nu handlar det bara om de små segrarna, där den första är tänkt att komma i fajten mot Fabrício Werdum, Brasilien, i tungvikt.

– Jag är mycket mer motiverad. Jag känner mig stark. Jag känner mig hungrig – inte efter något bälte utan att få handen rest i buren, att få vinna en match i taget, att få vinna mot Werdum, den legendaren, säger han.

Satsar på tungvikt

TT: Varför valde du att ta klivet från lätt tungvikt till tungvikt?

– Jag är stor i ramen och jag har behövt ta kilon varje gång, det har varit 15-17 kg och det har blivit en stor grej. Många gånger har det varit viktigare än matchen i sig, att klara vikten. Nu provar vi det här. Det är inget som säger att jag stannar här. Men vi tar den här matchen nu, känner av läget lite. Det känns otroligt bra, jag känner mig stark och det har jag aldrig gjort tidigare när det bara har varit fyra veckor kvar till match.

TT: Vad beror det på?

– Jag får äta min pasta. I stället för att käka broccoli till kycklingen så kan jag äta pasta, och det gör att jag känner mig stark som fan.